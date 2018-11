Ugonoh vs Demirezen. Rywal Polaka sparował z Anthonym Joshuą

​Turek Ali Eren Demirezen (10-0, 10 KO), który będzie najbliższym rywalem Izuagbe Ugonoha (18-1, 15 KO), miał niedawno okazję sparować ze zunifikowanym mistrzem wagi ciężkiej Anthonym Joshuą (22-0, 21 KO).

28-latek sparował z AJ-em przed wygraną przez Anglika walką z Aleksandrem Powietkinem (34-2, 24 KO).

- Joshua był bardzo skromny i pomocny podczas obozu. Dużo się nauczyłem i starałem się pomóc mistrzowi na treningach. Chciałem się upewnić, że obaj odniesiemy sukces - oznajmił Demirezen.

Ugonoh zmierzy się z Turkiem 8 grudnia na gali w Gdańsku. Dla Polaka będzie to drugi występ od czasu porażki przed czasem z Dominikiem Breazeale'em w lutym 2017 roku.

- Tamta walka to był dla mnie kamień węgielny. Teraz to już za mną. Mogłem wygrać i byłbym dziś w innym miejscu, ale dużo się wtedy nauczyłem. Wiem już, jak ważne w boksie jest doświadczenie. Mój najbliższy rywal to dobry zawodnik, ta walka wyciągnie ze mnie wszystko, co najlepsze - powiedział Ugonoh.