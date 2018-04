Walka Joshua - Powietkin jeszcze w tym roku?

Andriej Riabiński, promotor Aleksandra Powietkina (34-1, 24 KO), poinformował, że jesienią może dojść do walki Rosjanina z Anthonym Joshuą (21-0, 20 KO).

Zdjęcie Anthony Joshua pokonał na punkty Josepha Parkera /AFP

W sobotę obaj pięściarze odnieśli po zwycięstwie na gali w Cardiff. Joshua pokonał w walce wieczoru Josepha Parkera (24-1, 18 KO), a Powietkin wcześniej brutalnie znokautował Davida Price'a (22-5, 18 KO) Rosjanin pozostaje dla Anglika obowiązkowym pretendentem z ramienia federacji WBA.



"Już wcześniej rozmawialiśmy z Eddiem Hearnem (promotorem Joshuy - przyp. red.), że kolejna powinna być walka Joshuy z Powietkinem. Dopóki jednak kontrakty nie zostaną podpisane, nie będzie można mieć pewności, że do niej dojdzie. My w każdym razie planujemy walczyć pod koniec roku, prawdopodobnie jesienią" - oznajmił Riabiński.



Dodał, że Joshua nie zaimponował mu w starciu z Parkerem. Anglik wygrał wprawdzie wyraźnie, ale po raz pierwszy w zawodowej karierze nie zdołał znokautować rywala.



"Było kilka walk, jak ta z Kliczką, gdzie Joshua wyglądał świetnie, ale dzisiaj nie imponował. Nie rozumiem tego. Czasami wydaje mi się, że Powietkin miałby naprawdę duże szanse, żeby go pokonać" - stwierdził rosyjski promotor.