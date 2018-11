WBO zawiesiło Billy Joe Saundersa na pół roku

Billy Joe Saunders (26-0, 12 KO) - były już mistrz świata wagi średniej według World Boxing Organization, został zawieszony przez federację na sześć miesięcy. Szybko więc nie odzyska utraconego pasa WBO.

Zdjęcie Billy Joe Saunders /Getty Images



Anglik zanotował wpadkę podczas wyrywkowej kontroli organizacji VADA. W jego organizmie wykryto Oxilofrine, choć sam Billy do dziś przekonuje, iż zakazany środek był w spreju do nosa.



W zeszłym miesiącu pas WBO przejął Demetrius Andrade (26-0, 16 KO), pokonując pewnie Waltera Kautondokwę wysoko na punkty. Teraz dostał pozwolenie od władz federacji na dobrowolną obronę tytułu w lutym. Amerykanin ma wtedy wystąpić na kolejnej gali na platformie DAZN. Kto będzie jego rywalem? Nie wiadomo. Może nasz Maciek Sulęcki? Póki co "Striczu" wystąpi za osiem dni w Gliwicach.



Saunders oczywiście może walczyć, ale nie pod auspicjami WBO.