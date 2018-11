Wilder uciął pytania o Joshuę: Okazał się tchórzem i tyle

Deontay Wilder (40-0, 39 KO) szybko uciął po poniedziałkowym treningu medialnym wszystkie pytania o Anthony'ego Joshuę (22-0, 21 KO).

Jeden z dziennikarzy zapytał Amerykanina, jaką ma wiadomość dla Anglika.

- Nie mam żadnej wiadomości dla Anthony'ego Joshuy, liczy się teraz tylko Fury, nie chcę, żeby ktokolwiek pytał mnie o Joshuę. Okazał się tchórzem i tyle - oznajmił "Brązowy Bombardier".

Z Tysonem Furym (27-0, 19 KO) Wilder zmierzy się 1 grudnia w Los Angeles. Mistrz WBC zapowiedział, że wyśle swojego rywala do szpitala.

- Dla mnie to nie jest gra. Moi rywale mogą wysłuchiwać różnych historii, ale dopiero wtedy, gdy znajdą się w ringu z "Brązowym Bombardierem", wiedzą, że wszystko, co słyszeli, to prawda - powiedział.

- Nic w Furym mnie nie niepokoi, nie przeraża. Jestem najlepszy na świecie. Uważam, że żaden zawodnik wagi ciężkiej nie przeszedł przez to, przez co ja przeszedłem, nie walczył z tyloma pięściarzami o tak różnych stylach - dodał.

Grudniowa potyczka będzie dla Wildera już ósmą w obronie tytułu mistrza świata.