Wilder zgodził się walczyć z Joshuą w Wielkiej Brytanii

Wszystko wskazuje na to, że obóz mistrza wagi ciężkiej federacji WBC Deontaya Wildera (40-0, 39 KO) chce doprowadzić do walki unifikacyjnej z Anthonym Joshuą (21-0, 20 KO). Menedżer Amerykanina wyznał, że jego pięściarz jest gotowy walczyć na terenie Wielkiej Brytanii, czego ostatnio domagał się Joshua.

- Pięściarze z Wielkiej Brytanii zawsze jeździli do USA. Kibice wydawali mnóstwo pieniędzy, by obejrzeć walkę w Las Vegas. A przecież możemy to zrobić tu, w Londynie, na Wembley – mówił po ostatniej wygranej walce mistrz wagi ciężkiej czterech federacji (WBA, IBF, WBO, IBO) Anthony Joshua, mając na myśli starcie z Deontayem Wilderem.

Eksperci zastanawiali się, czy Amerykanin przystanie na propozycję rywala i zgodzi się boksować poza USA. Menedżer Wildera Shelly Finkel twierdzi, że jego pięściarz nie ma z tym żadnego problemu i jest gotowy stoczyć pojedynek na terenie Wielkiej Brytanii.

- Jesteśmy naprawdę wdzięczni, że Anthony Joshua po raz pierwszy powiedział ”następnie będę walczył z Deontayem...” i wierzymy, że dotrzyma słowa. Deontay przyjmuje wyzwanie – wyznał Finkel.

- Deontay chce tej walki i jesteśmy gotowi na negocjacje w USA lub w Wielkiej Brytanii. Deontay jest gotowy złożyć podpis pod kontraktem, przylecieć do Wielkiej Brytanii i walczyć latem – podkreślił.

Pytanie, czy obie strony zdołają dojść do porozumienia w kwestiach finansowych. Joshua już zapowiedział, że nie odda ”zbyt dużego kawałka tortu”, a jego promotor Eddie Hearn wyznał, że nie będą już ”przepłacać rywali”. Ostatni przeciwnik Joshuy Joseph Parker zarobił 7 milionów dolarów i na podobne lub nieco wyższe pieniądze może liczyć Amerykanin. Byłaby to jego największa wypłata w karierze. Za ostatnią walkę z Luisem Ortizem otrzymał rekordowe 2,1 miliona dolarów.

- Czy on potrzebuje bardziej mnie, niż ja jego? Tak. To po prostu 100-procentowa prawda. On potrzebuje brytyjskiego boksu. On jest bardziej popularny tu, niż w USA i to wszystko dzięki nam – uważa Joshua.

