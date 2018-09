Wkrótce początek promocji walki Wilder - Fury?

W środowisku pojawiła się informacja, jakoby planowany rewanż Mayweathera z Pacquiao miał przesunąć walkę Tysona Fury'ego (27-0, 19 KO) z Deontayem Wilderem (40-0, 39 KO) na przyszły rok. Ale promujący Anglika Frank Warren ma inne wiadomości dla kibiców boksu. Znacznie lepsze.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Sport na wesoło, czyli nowy odcinek wattsów. Wideo Eurosport

Pojedynek aktualnego mistrza WBC wagi ciężkiej z dawnym championem WBA/WBO/IBF - według nieoficjalnych informacji, miałby się odbyć w pierwszych trzech weekendach grudnia (1,8 bądź 15), ale najgłośniej było o dacie 1 grudnia. Warren nie zdradza szczegółów, mówi za to o starcie promocji walki i światowym tourze.



"Mówiłem wam, że ta walka dojdzie do skutku i tak będzie. W poniedziałek Wilder pojawi się w Londynie i rozpoczniemy promocję walki. To będzie początek touru reklamującego to wydarzenie. Najpierw Londyn, a potem Nowy Jork i Los Angeles. Mamy jeden problem, w którym mieście zrobić tę walkę. Ale to bardzo miły problem, bo chodzi o to, kto da najwięcej pieniędzy" - przyznał szef stajni Queensberry Promotions.



"Pracujemy teraz jedynie nad obsadą sędziowską. Bo gdy na przykład pojedzie się do Las Vegas, tamtejsza Komisja Sportowa chce swoich sędziów, a my tego nie chcemy. Nam zależy na tym, by walkę punktowali arbitrzy jak najbardziej neutralni. I zatwierdzeni przez oba obozy. To nasze jedyne zmartwienie" - dodał Warren.