Wysoka stawka pojedynku Macieja Sulęckiego z Danielem Jacobsem

Wzrasta stawka zaplanowanej na 28 kwietnia walki pomiędzy Maciejem Sulęckim (26-0, 10 KO) a Danielem Jacobsem (33-2, 29 KO). Oficjalnie potwierdzono, że zwycięzca tego starcia stanie się obowiązkowym pretendentem do tronu mistrza świata federacji WBA w kategorii średniej.

Zdjęcie Maciej Sulęcki /AFP

Do polsko-amerykańskiego starcia dojdzie na nowojorskim Brooklynie. Super czempionem organizacji WBA jest obecnie Giennadij Gołowkin, który 5 maja w Las Vegas ma zmierzyć się z Saulem Alvarezem, choć walka ta stanęła ostatnio pod znakiem zapytania.



"To świetna wiadomość i ogromna szansa zarówno dla Jacobsa jak i Sulęckiego. Kiedy podpisywaliśmy kontrakt z Dannym, to naszym celem od razu stało się doprowadzenie go do pojedynku ze zwycięzcą starcia Canelo vs GGG. Teraz już wiemy, że wygrana 28 kwietnia zaprowadzi nas do ziemi obiecanej. Danny Jacobs jest najlepszym średnim na świecie i to idealna okazja, by mógł to udowodnić" - powiedział uradowany promotor Eddie Hearn.



Transmisję z walki Sulęcki vs Jacobs przeprowadzą w Polsce kanały TVP.