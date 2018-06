Zwycięstwa Hammer i Shields. Omal nie doszło do rękoczynów

Czołowe pięściarki świata Niemka Christina Hammer (23-0, 10 KO) i Amerykanka Claressa Shields (6-0, 2 KO) odniosły w nocy kolejne zwycięstwa. Wkrótce mogą się spotkać w pojedynku unifikacyjnym.

Podczas gali w Detroit 27-letnia Hammer zadebiutowała na amerykańskim ringu i pewnie pokonała reprezentantkę gospodarzy Tori Nelson (17-2-3, 2 KO). Po dziesięciu rundach sędziowie punktowali 100-90 i dwukrotnie 99-91. Niemka obroniła tym samym pasy WBC i WBO w wadze średniej.

Nieco trudniejszą przeprawę miała Shields, zunifikowana mistrzyni kategorii superśredniej, która przeniosła się o jeden limit wagowy w dół. W starciu z Kostarykanką Hanną Gabriels (18-2-1, 11 KO), która z kolei przeniosła się o jedną kategorię w górę, Shields była liczona w pierwszej rundzie. 23-latka szybko się jednak pozbierała i dominowała przez resztę pojedynku, pewnie wygrywając na punkty. Sędziowie punktowali 98-91 i dwukrotnie 97-92. Shields zdobyła tym samym wakujące pasy IBF i WBA w dywizji średniej.

Kiedy oba pojedynki się skończyły, pomiędzy Hammer a Shields omal nie doszło do rękoczynów.

- Mam już dość zniewag z jej strony. Wchodzi do ringu po każdej mojej walce, wygaduje bzdury, a potem sama wygląda jak gówno w walce z Nelson. Mam tego dość. Dałam jej do zrozumienia, że jestem więcej niż gotowa do tego, by się z nią zmierzyć. Ona chciała, żebym przegrywała, ale ja chciałam, żeby wygrała, bo chcę z nią boksować. Teraz musi dojść do unifikacji - stwierdziła pięściarka z USA.