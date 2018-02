Andrzej Kostyra i Szostakowie gośćmi "Fighters"

Najbardziej rozpoznawalny komentator gal boksu w Polsce Andrzej Kostyra, oraz małżeństwo Sylwia i Akop Szostakowie byli gośćmi Magazynu Sportów Walki „Fighters”. Kostyra znany jest z licznych gier słownych, którymi raczy kibiców boksu w Polsce. Od wielu lat obserwuje i komentuje polską oraz międzynarodową scenę pięściarską, nie boi przedstawiać swoich jednoznacznych opinii. Akop Szostak to były kulturysta, który po przerwie wraca do mieszanych sztuk walki. Wspiera go w tym żona Sylwia, która sama ze sportem ma bardzo wiele wspólnego.