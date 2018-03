Fonfara zdradził plany na przyszłość. Wideo

- Na razie nie chcę walczyć z Polakami. Chciałbym stoczyć kilka pojedynków z bokserami zagranicznymi - zdradził Andrzej Fonfara w drugiej części wywiadu. Pięściarz wykluczył możliwość przejścia do MMA, odniósł się również do propozycji występu na gali organizowanej przez Marcina Najmana: - Nie chcę mieć z tym nic wspólnego. On nie odpowiada mi z powodu jego zachowania - powiedział Fonfara.