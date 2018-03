Mariusz Wach o walce z Erikiem Moliną. Wideo

- Będę chciał się jak najlepiej przygotować do walki z Erikiem Moliną. Czuję, że to może być lepsza forma niż do walki z Władymirem Kliczką - mówi pięściarz Mariusz Wach, bohater walki wieczoru 25 maja podczas "Narodowej Gali Boksu" na PGE Narodowym w Warszawie.