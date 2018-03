Izu Ugonoh o walce z Fredem Kassim. Wideo

- Fred Kassi jest przede wszystkim niewygodnym zawodnikiem, który bazuje na bazie instynktu. Ciężko jest się przygotować do walki z takim rywalem, ale wiem, co zrobię. Chciałbym wygrać w lepszym stylu niż uczynił to Tomasz Adamek - mówi Izu Ugonoh, bohater "Narodowej Gali Boksu", która odbędzie się 25 maja na PGE Narodowym w Warszawie.