Izu Ugonoh o swojej definicji patriotyzmu. Wideo

- Wszyscy nie muszą mnie wcale akceptować i ja tego nie potrzebuję. Urodziłem się w Polsce i tak po prostu jest. Tutaj zawsze z przyjemnością wracam. Natomiast mam świadomość, że to niektórym ludziom będzie się podobało, a innym nie i jestem z tym pogodzony. Nie potrzebuję, żeby wszyscy mnie lubili, a nawet tego nie chcę. Ja po prostu chcę być sobą, jestem Izu. Czasami słyszę, że ludzie są pozytywnie nastawieni do mojej osoby, podoba im się to, co sobą reprezentuję. Dla mnie najważniejsze jest, bym sam ze sobą pozostawał w zgodzie i nie robić niczego na siłę, ani sztucznie. Nie będę teraz zgrywał nie wiadomo jakiego patrioty i znawcy historii Polski, bo to wszystko nie jest prawda. Ja patrzę na rzeczywistość bardzo prosto, czyli na przykład jeśli wszyscy mieszkamy tutaj w Polsce, to niezależnie kto skąd jest, ale liczy się, czy te osoby działają na szkodę Polski, czy tak, żeby się w tym miejscu żyło lepiej. Tak jakbyśmy mieszkali w jednym budynku to jest opcja, czy każdy dba o to, by w tym miejscu nam się dobrze mieszkało, czy rozkradają i każdy sobie rzepkę skrobie. Wtedy nie ma różnicy czy to Polak Polakowi, w końcu to ludzie ludziom zgotowali ten los… Dlatego ja tego tak nie rozróżniam, że jak Polak to dobry, a jak czarny czy żółty, to zły. Dzielę ludzi na takich, którzy są normalnymi i na takich, z którymi się nie dogadasz - mówi o patriotyzmie w rozmowie z eurosport.interia.pl Izu Ugonoh, polski pięściarz wagi ciężkiej, jeden z bohaterów "Narodowej Gali Boksu", która odbędzie się 25 maja na PGE Narodowym w Warszawie.