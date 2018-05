Mariusz Wach o wielkiej gaży za walkę na "Narodowej Gali Boksu". Wideo

- Kibice muszą to wiedzieć, że boksuje się dla pieniędzy. Ja nie chodzę do pracy, nie mam innego źródła utrzymania, tylko boks. Nieraz mam kontuzje, a nie posiadam comiesięcznego dochodu, więc jakoś muszę zabezpieczyć swoją przyszłość. Poza tym za wszystkie obozy treningowe, ściągnięcie sparingpartnerów i całą logistykę płacę sam, a to naprawdę duże kwoty - mówi w rozmowie z Interią Mariusz Wach, bohater walki wieczoru "Narodowej Gali Boksu" 25 maja w Warszawie. Rywalem krakowianina na PGE Narodowym będzie Amerykanin Eric Molina.