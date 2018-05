Norbert Dąbrowski o walce z Robertem Talarkiem na PGE Narodowym. Wideo

- Cieszę się, że będę walczył na „Narodowej Gali Boksu” w swoim rodzinnym mieście. To będzie moja trzecia walka z Robertem Talarkiem. Na razie bilans mamy remisowy, za pierwszym razem to ja wygrałem, a w rewanżu zwyciężył Robert. Mam większą motywację, by odegrać się za ostatni pojedynek – zapowiada Norbert Dąbrowski, który 25 maja na PGE Narodowym w Warszawie ponownie skrzyżuje rękawice z pięściarzem i zawodowym górnikiem, Robertem Talarkiem.