Izu Ugonoh: Jestem trochę w szoku. Wideo

- To było moje pierwsze spotkanie z Arturem Binkowskim. Nie znam go osobiście. Szczerze mówiąc jestem trochę w szoku. Nie wiem, w jakiej relacji jest Artur Szpilka z Arturem Binkowskim i o co poszło - skomentował Izu Ugonoh incydent do którego doszło podczas konferencji prasowej przed Narodową Galą Boksu. Niespodziewanie na spotkaniu z dziennikarzami zjawił się Binkowski i pomiędzy nim a Arturem Szpilką doszło do spięcia.