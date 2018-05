Mariusz Wach i Rafał Jackiewicz o starciu Szpilki z Binkowskim. Wideo

Odtwarzacz video wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.

- Z tego co wiem, to nie było wyreżyserowane - powiedział Rafał Jackiewicz. Podobnie wypowiadał się Mariusz Wach. Na konferencji prasowej przed Narodową Galą Boksu niespodziewanie zjawił się Artur Binkowski i pomiędzy nim a Arturem Szpilką doszło do spięcia. - Wiadomo, że Szpilka nie da sobie w kaszę dmuchać - dodał "Wiking".