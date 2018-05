Izu Ugonoh ocenia rywala Freda Kassiego i celuje w efektowne zwycięstwo. Wideo

- Fred Kassi jest zupełnie innym zawodnikiem w porównaniu do mojego ostatniego rywala, dlatego całkiem inaczej do niego podchodzę. Do samego końca nawet nie wiem, ile Fred Kassi wniesie na wagę. Wierzę, że nie tylko zwyciężę, ale dodatkowo w dobrym stylu – zapowiada w rozmowie z Interią Izu Ugonoh, uczestnik „Narodowej Gali Boksu” 25 maja na PGE Narodowym w Warszawie.