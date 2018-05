Artur Szpilka: Dalej wierzę w tytuł mistrza świata. Wideo

- Wszystko to, co było, źle przeżyłem, i teraz mam w głowie tylko jedną rzecz: determinację, powrót tam, gdzie byłem i sięgnięcie po to, czego dotąd nie udało się żadnemu Polakowi (w wadze ciężkiej - przyp. AG). Ja dalej w to wierzę – zapowiada Artur Szpilka, uczestnik „Narodowej Gali Boksu” 25 maja na PGE Narodowym w Warszawie. Rywalem byłego pretendenta do tytułu MŚ będzie Amerykanin Dominick Guinn.