Izu Ugonoh o wyborze trenera Andrzeja Gmitruka. Wideo

- Ktoś mi kiedyś powiedział, że nie wybieramy z rzeczy, które chcemy, tylko bardziej z tych, które są dostępne. Gdy mi to powiedział, to nie do końca zrozumiałem, ale teraz już wiem - mówi w rozmowie z Interią Izu Ugonoh, komentując związanie się z nowym trenerem Andrzejem Gmitrukiem przed walką 25 maja na PGE Narodowym w Warszawie.