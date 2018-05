Mariusz Wach o nieobliczalności Tysona Fury'ego i sile ciosu Brytyjczyka. Wideo

Odtwarzacz video wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.

- Na tych sparingach widziałem różne rzeczy: śpiewającego Fury’ego, odwracającego się, klękającego, trzymającego się dwoma rękami lin. On jest zawodnikiem nieobliczalnym i nie można napisać scenariusza, co zrobi w ringu. Pewnie ma jakiś plan, ale za chwilę sam go zmienia, żeby zrobić coś innego. Podczas sparingów rozmawiał z kibicami i robił show – mówi w rozmowie z Interią Mariusz Wach, uczestnik „Narodowej Gali Boksu”, która odbędzie się 25 maja na PGE Narodowym w Warszawie.