Marcin Najman w mocnych słowach o kulisach niedoszłej walki Wach - Molina. Wideo

- Wiem, że kilku osobom z Polski bardzo zależało, by obdzwonić wszystkich decydentów jeśli chodzi o komisje, by Molina miał cofniętą licencję – twierdzi Marcin Najman, współorganizator "Narodowej Gali Boksu", na której ostatecznie nie doszło do anonsowanej walki wieczoru Mariusza Wacha ze zdyskwalifikowanym za doping Erikiem Moliną.