Dla Fonfary nie ma boksu bez ryzyka. Wideo

- Nie po to po wracam do Polski, nie po to walczę naprzeciwko stadionu mojej ukochanej Legii, aby zmierzyć się z kimś słabym. Muszę podjąć ryzyko, bo bez ryzyka boks nie istnieje - mówi w ekskluzywnym wywiadzie dla Eurosportu Andrzej Fonfara. Kolejnych materiałów przed sobotnim pojedynkiem "Polskiego Księcia” z Ismajiłem Siłłachem na Torwarze spodziewajcie się w czwartek i piątek.