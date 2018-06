Czy Andrzej Fonfara trenował po królewsku? Wideo

Zapraszamy do obejrzenia trzeciego, już ostatniego materiału Eurosportu z przygotowań Andrzeja Fonfary do walki z Ismaiłem Siłłachem. Tym razem skupiliśmy się na samych właśnie przygotowaniach, na tym, jak "Polski Książę" podszedł do rywala i treningów.