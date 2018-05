1. FC Koeln - Bayern Monachium. Lewandowski w wyjściowym składzie

Wbrew zapowiedziom niemieckich mediów Robert Lewandowski znalazł się dziś w wyjściowym składzie Bayernu Monachium. Mistrzowie Niemiec grają na wyjeździe z 1. FC Koeln w 33. kolejce Bundesligi. Sprawdzaj wynik na żywo!

W składzie ekipy z Kolonii znów zabrakło Pawła Olkowskiego. Jego zespół już tydzień temu został zdegradowany z Bundesligi.

Oszczędzany ostatnio przez trenera Juppa Heynckesa Lewandowski gra od pierwszej minuty w meczu ligowym po raz pierwszy od 31 marca. Bayern rozgromił wówczas 6-0 Borussię Dortmund, a Polak strzelił trzy gole.



Gospodarze zaczęli odważnie i już w trzeciej minucie sprawdzili Svena Ulreicha. Bramkarz Bayernu okazał się lepszy w akcji sam na sam z Simonem Terodde. Siedem minut później napastnik Koeln uciekł obrońcom gości, ale fatalnie przestrzelił głową z sześciu metrów. W 11. minucie trzecią "setkę" dla gospodarzy zmarnował Simon Zoller. Biegł samotnie od połowy boiska, ale uderzył obok bramki Ulreicha.

Bayern nieco powstrzymał ofensywę gospodarzy i kilka razy zapędził się w ich pole karne. Jednak w 23. minucie kolejną świetną okazję dla zdegradowanego zespołu zmarnował Marcel Risse, który uderzył z kilku metrów nad bramką Bawarczyków. W odpowiedzi w polu karnym "Lewy" swobodnie uwolnił się od obrońców, lecz Timo Horn obronił jego główkę z ośmiu metrów.



W 30. minucie sędziująca mecz pani Bibiana Steinhaus w końcu mogła zapisać w notesie bramkę dla nacierających gospodarzy. James Rodriguez przegrał pojedynek przy linii bocznej z Christianem Clemensem. Ten dośrodkował, piłkę trącił Zoller, a po dotknięciu przez Niklasa Suele wpadła ona do siatki Ulreicha.

W 42. minucie Lewandowski miał wymarzoną okazję do wyrównania. Po pięknym podaniu Jamesa niepilnowany Polak uderzał głową z siedmiu metrów, ale Horn okazał się lepszy, kapitalnie broniąc. Do przerwy 1-0.

W 56. minucie, po małym zamieszaniu w polu karnym gospodarzy, do piłki dopadł "Lewy", ale Horn odbił piłkę po jego płaskim strzale. Chwilę później do wyrównania doprowadził James. Kolumbijczyk trafił z bliska po dośrodkowaniu Rafinii i zgraniu głową Thomasa Muellera.

To były dwie minuty, które wstrząsnęły gospodarzami. W 61. minucie kolejna akcja Rafinii i Muellera zakończyła się golem Lewandowskiego. Polak uderzył nie do obrony z siedmiu metrów, a piłkę jak na tacy wyłożył mu Mueller. To 29. bramka Polaka w tym sezonie Bundesligi. Nikt nie odbierze mu już korony króla strzelców.



1. FC Koeln - Bayern Monachium 1-2 (1-0) trwa II połowa



Bramki: 1-0 Niklas Suele (30. samobójcza), 1-1 James Rodriguez (59.), 1-2 Robert Lewandowski (61.)



Zdjęcie Robert Lewandowski (z prawej) w walce z piłkarzami 1. FC Koeln / PAP/EPA

