Ante Rebić nowym napastnikiem Bayernu Monachium?

Chorwat Ante Rebić ze swoją drużyną narodową jest już w półfinale piłkarskich mistrzostw świata i robi w Rosji furorę. Snajper Eintrachtu Frankfurt ma po MŚ zmienić pracodawcę i jesienią przywdziać trykot Bayernu Monachium. Konkurenta dla Roberta Lewandowskiego zamierza ściągnąć nowy trener, Niko Kovac.

Niko Kovac Ante Rebicia zna doskonale z Frankfurtu, bo przed przyjściem do Bayernu Monachium to z tym klubem zdobywał wiosną Puchar Niemiec. Rebić był zresztą bohaterem finału, w którym Eintracht pokonał Bayern 3-1, a snajper Vatrenich dwa razy wpisał się na listę strzelców. Teraz Rebić rozgrywa znakomity turniej z kadrą narodową i w Rosji będzie walczył o medal MŚ. Trener Kovac nie zapomniał o rodaku i zamierza ściągnąć go latem do Bawarii.



Podczas piłkarskich MŚ Ante Rebić strzelił na razie jednego gola, ale za to kapitalnego. W meczu z Argentyną, wygranym przez Chorwatów 3-0, wykorzystał błąd bramkarza Albicelestes i wspaniałym wolejem otworzył wynik. W meczu 1/8 finału z Danią wywalczył w dogrywce rzut karny, który przestrzelił Luka Modrić. Dla selekcjonera Zlatko Dalicia 25-letni napastnik jest zawodnikiem niezbędnym, dość wspomnieć, że tylko spotkania w fazie grupowej z Islandią nie rozpoczynał w pierwszym składzie Hrvatskiej.



O transferze i możliwym przejściu do Bayernu piłkarz na razie mówić nie chce, choć dziennikarze w Rosji pytali o możliwość dołączenia do byłego trenera. - Na razie trwa mundial i to jest dla mnie najważniejsze. Jestem piłkarzem Eintrachtu Frankfurt i jeśli coś będzie miało się zmienić, to stanie się po turnieju - uciął pytania o transfer podczas konferencji prasowej.



Media w Europie spekulują, że Ante Rebić znalazł się na celowniku m.in. Manchesteru United, Tottenhamu Hotspur czy Paris Saint-Germain, ale jako faworyta do pozyskania Chorwata wskazuje się tylko Bayern Monachium. Bawarczycy mają za niego zapłacić 30 milionów euro. Gdy przechodził z ACF Fiorentina do Eintrachtu Frankfurt, Niemcy płacili za niego Włochom 2 miliony euro. W Italii nie zdołał się przebić, ale zapamiętano go jako pracowitego i walecznego gracza.



Bayern Monachium latem dokonał na razie jednego transferu - pozyskał Leona Goretzkę, co zresztą było ustalone dużo wcześniej z Schalke 04 Gelsenkirchen. Nowy trener pracuje z władzami klubu nad wzmocnieniami, na razie potwierdził tylko, że w Bayernie zostaną Jerome Boateng i Robert Lewandowski. Zanosi się na to, że Polak zyska godnego rywala do miejsca w składzie mistrzów Niemiec właśnie w osobie Ante Rebicia.