Bayern. Agent Kloppa: Juergen dobrze pasowałby do Bayernu

Juergen Klopp mógłby zostać trenerem Bayernu Monachium. Wraca temat niemieckiego szkoleniowca Liverpoolu w kwestii objęcia posady w klubie z Allianz Arena. – W tym zespole mógłby wykonać bardzo dobrą pracę – uważa menedżer Marc Kosicke, menedżer Kloppa.

Bayern w tym momencie szuka nowego trenera. Jupp Heynckes, który teraz pełni tę funkcję, nie ma zamiaru zostawać na dłużej.

Szkoleniowiec jest już w zaawansowanym wieku i zgodził się objąć drużynę kilka miesięcy temu. Zastąpił Włocha Carla Ancelottiego. Pod jego wodzą, zespół zaczął grać o wiele lepiej.

Teraz jednak w Bayernie mają problem. Trenerów z renomą, którzy mogliby go zastąpić nie ma wielu. W gronie faworytów do objęcia posady wymienia się m.in. Thomasa Tuchela, który po poprzednim sezonie został zwolniony z Borussii Dortmund. Być może jednak monachijczycy zdecydują się na przekonanie Kloppa.

- Juergen ma kontrakt z Liverpoolem do 2022 roku i nie sądzę, aby jego praca była już tam zakończona. Ale w takiej sytuacji trzeba spojrzeć na wiele szczegółów. Kiedy przechodzisz do ligi angielskiej, praktycznie nie masz przerwy zimowej. To redukuje czas na życie rodzinne – komentuje menedżer Kloppa.

- On nie jest zbyt wielki dla Bayernu, a klub nie jest zbyt duży dla niego. Bez wątpienia mógłby wykonać w tym zespole bardzo dobrą robotę. Klopp i Bawarczycy mogliby do siebie pasować. W tym momencie to nie jest jednak możliwe. Nie widzę takiej opcji – dodał Kosicke.

Klopp został trenerem Liverpoolu w październiku 2015 roku. W tym czasie „The Reds” wygrali 52 procent z 143 meczów.



