Bayern chce bramkarza, ale czy wyda tak duże pieniądze?

Manuel Neuer ma dopiero 32 lata, co jak na bramkarza jest najlepszym wiekiem. Nic nie wskazuje na to, by golkiper Bayernu Monachium w najbliższych latach zakończył karierę bądź zmienił pracodawcę. Jednak włodarze klubu ze stolicy Bawarii już szukają jego potencjalnego następcy. Według portugalskiego dziennika "Record" może nim zostać 24-letni Odisseas Vlachodimos z Benfiki.

Vlachodimos reprezentował Niemcy w zespołach młodzieżowych. Zawodnik latem przeniósł się do Benfiki z Panathinaikosu za 2,4 miliona euro. Jak się okazało, portugalski klub zrobił świetny interes – bramkarz zbiera bardzo dobre recenzje, a w obecnym sezonie wystąpił już w 10 meczach, z czego w czterech zachował czyste konto.

Według dziennika "Record" piłkarz od dawna jest obserwowany przez Bayern Monachium. Vlachodimos mógł przenieść się do stolicy Bawarii jeszcze, gdy występował w młodzieżowym zespole VfB Stuttgart, ale ostatecznie do transferu nie doszło. Latem przyszłego roku klub z Allianz Arena również będzie miał problem z jego pozyskaniem – Benfica zamieściła w kontrakcie kwotę odstępnego opiewającą na 60 milionów euro. Wątpliwe, by ktokolwiek w Monachium zgodził się wydać takie pieniądze na bramkarza.

Jednak nie brakuje głosów, że Vlachodimos wkrótce przebije się do pierwszej reprezentacji Niemiec i podejmie walkę z Markiem-Andre ter Stegenem o przejęcie schedy po Neuerze. W Monachium również zdają sobie sprawę, że ich obecny numer jeden nie będzie grał wiecznie, a wychowanek VfB mógłby się okazać bramkarzem na lata. I tu po raz kolejny pojawia się wspomniana kwota odstępnego, z której Benfica raczej nie zejdzie.

Oprócz Bayernu zawodnik jest obserwowany przez przedstawicieli Manchesteru United, Chelsea, Liverpoolu i Newcastle United. Jednak na ten moment każdy z wymienionych klubów ma pierwszego golkipera i wątpliwe, by nagle zdecydował się na kupno 24-latka. Nie zmienia to faktu, że jeśli Vlachodimos dalej będzie się świetnie rozwijał, to klub z Lizbony zrobi się dla niego za mały.

