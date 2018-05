Bayern - Eintracht 1-3. Skandal po finale? "Nie zrobiliśmy tego celowo"

Wiele głosów krytyki spadło na piłkarzy Bayernu Monachium po sobotnim finale rozgrywek o Puchar Niemiec. Zawodnicy mistrz Bundesligi przegrali z Eintrachtem 1-3. Po spotkaniu nie zostali na ceremonii wręczania trofeum dla zespołu z Frankfurtu. - Na pewno nie zlekceważyliśmy w ten sposób przeciwnika – powiedział trener Bawarczyków Jupp Heynckes.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Lewandowski z golem. Bayern - Eintracht 1-3 w finale Pucharu Niemiec. Wideo © 2018 Associated Press

Doświadczony niemiecki szkoleniowiec po raz ostatni poprowadził monachijczyków. Po sezonie już drugi raz przechodzi na emeryturę. Zastąpi go Niko Kovacz, a więc obecny jeszcze trener Eintrachtu. Niespodziewana porażka sprawiła, że pożegnanie Heynckesa było zatem mocno nieudane.

Reklama

Po spotkaniu oczywiście odbyła się ceremonia dekoracji. Zawodnicy Bayernu odebrali srebrne medale, które szybko zdjęli i równie prędko uciekli do szatni.

- To nie był brak szacunku. Muszę przyznać, że tak naprawdę czekaliśmy na jakąś informację od kogoś z szefów związku, czy mamy zostać na murawie, gdy Eintracht dostanie puchar. Nie sądzę, aby to stało się celowo. W ogóle o tym nie myślałem. W innym przypadku powiedziałbym zespołowi, aby nie został na boisku. Niektórzy zawodnicy mojej ekipy jednak nie zeszli do szatni, tak samo jak dyrektor sportowy. To było nieporozumienie – powiedział Heynckes.

- Piłkarze Eintrachtu zrobili dla nas szpaler. Zapytałem kogoś z naszego sztabu, czy my mamy zrobić dla nich to samo. On powiedział, że nie, bo w ten sposób tylko wygrany okazuje szacunek przegranym. Nie rozumiem tej całej dyskusji, która teraz powstała. Zawodnicy z Frankfurtu zasłużyli na trofeum. My natomiast naszym zachowaniem nie okazaliśmy im braku szacunku. Dla nas już trudne było, aby przejść szpalerem. Nie myślę, aby gracze Eintrachtu byli smutni, że z nimi nie świętowaliśmy ich zwycięstwa – dodawał gwiazdor Bayernu Thomas Mueller.