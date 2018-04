Bayern. Heynckes: Niko Kovacz ma predyspozycje, aby objąć Bayern

Doświadczony szkoleniowiec po tym sezonie po raz drugi i zapewne ostatni pożegna się z klubem ze stolicy Bawarii. Następcą Juppa Heynckes będzie Niko Kovacz. – Chorwat pokazał się ze świetnej strony. To dobry wybór Bayernu Monachium – powiedział 73-letni niemiecki trener.

Heynckes jesienią wrócił z trenerskiej emerytury i odmienił ekipę z Allianz Arena. Drużyna zaczęła grać o wiele lepiej, a teraz zakwalifikowała się do półfinału Ligi Mistrzów. Tam zmierzy się z Realem Madryt. Kovacz, który teraz prowadzi Eintracht Frankfurt obejmie zespół przed nowym sezonem.

Reklama

- Już mówiłem w przeszłości, że Niko Kovacz pracował z różnymi typami zawodników oraz wieloma obcokrajowcami we Frankfurcie. Robi to doskonale, więc jestem przekonany, że jest predysponowany do tego, aby zostać trenerem Bayernu Monachium. Zrobił na mnie bardzo dobre i pozytywne wrażenie. Poza tym, jest niezwykle sumienny, a to nie jest zawsze regułą – powiedział Heynckes.

- W pracy jest innowacyjny. Jest trenerem, który kocha piłkę nożną i ma znakomitą komunikację z zawodnikami. Sądzę, że Bayern dokonał odpowiedniego wyboru – dodawał obecny opiekun zespołu z Allianz Arena.

Kovacz podpisze umowę na trzy sezony. Z Eintrachtem ma kontrakt do końca czerwca 2019 roku. Monachijczycy będą musieli go wykupić. Koszt to ponoć około 2,2 miliona euro.

PCE