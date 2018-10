Bayern. Kucharski: Lewandowski nigdy nie był pierwszym wyborem Realu Madryt

Szczerego wywiadu udzielił niemieckiemu "Sport1" były agent Roberta Lewandowskiego, Cezary Kucharski. Stwierdził on, że kapitan polskiej kadry nigdy nie był priorytetem dla Realu Madryt, a także przyznał, że to właśnie kwestie finansowe stały za zakończeniem współpracy obu panów.

Dla nikogo nie było tajemnicą, że Lewandowski w letnim okienku transferowym bardzo chciał zostać zawodnikiem Realu Madryt. Jego starania spełzły jednak na niczym.

- Lewandowski nigdy nie był pierwszym wyborem dla Realu - uważa Kucharski, cytowany przez niemiecki portal "Sport1". Były agent "Lewego" skomentował też postawę włodarzy Bayernu, którzy od początku twardo odmawiali udziału w negocjacjach.

- Dla Bayernu nie była to kwestia pieniędzy, tylko tego, czy uda znaleźć się równie wartościowego zastępcę Roberta. Karl-Heinz Rummenigge i Uli Hoeness [włodarze Bayernu - przyp.] posiadają duże doświadczenie. To byli piłkarze i potrafią zrozumieć perspektywę zawodnika i to, że nie zawsze jest ona zbieżna z tym, czego chce zarząd - wyjawił Kucharski.

Jednocześnie menedżer nie był zachwycony postawą samego Lewandowskiego, który wyraźnie dążył do zmiany klubu.

- W ten sposób nie zyskuje się nic, a można za to zniszczyć swoją reputację w Niemczech - ocenił.

- Opisanie Roberta jednym zdaniem nie jest łatwe. Znam go tak dobrze, że mógłbym napisać o nim książkę. Mimo nieudanego transferu Robert to profesjonalista i lubi grać dla Bayernu - uważa Kucharski.

Były agent "Lewego" został także zapytany, dlaczego doszło do zakończenia współpracy z piłkarzem. Nie ukrywał on, że kością niezgody stały się kwestie finansowe.



- Poróżnił nas stosunek do pieniędzy podczas ostatnich negocjacji kontraktu z Bayernem - zdradził Kucharski.

Obecna umowa Lewandowskiego z Bayernem obowiązuje do końca czerwca 2021 roku. Polski snajper będzie miał wówczas 33 lata.

