Bayern Monachium - Bayer 04 Leverkusen na żywo. Gra Robert Lewandowski

Bayern Monachium podejmuje Bayer 04 Leverkusen w meczu 3. kolejki Bundesligi. W ataku mistrzów Niemiec gra Robert Lewandowski. Śledź przebieg spotkania z eurosport.interia.pl!

Lewandowski rozgrywa dzisiaj 200. mecz w barwach bawarskiego zespołu licząc wszystkie rozgrywki. W 199 spotkaniach strzelił 157 bramek.

W tym sezonie Lewandowski trafił do siatki w lidze dwukrotnie i przyczynił się do zwycięstw mistrza kraju nad Hoffenheim 3-1 i nad VfB Stuttgart 3-0. Bawarczycy zajmują pierwsze miejsce, komplet punktów mają także VfL Wolfsburg i Hertha Berlin.

Bayer mierzy w tytuł wicemistrzowski, ale rozpoczął słabo. Po raz pierwszy od 24 lat po dwóch kolejkach pozostaje bez punktu.

Już w 2. minucie sędzia odgwizdał rzut karny dla gości! Piłkarze Bayernu protestowali, przekonując, że piłka przypadkowo trafiła w rękę Thiago, ale arbiter nie zmienił decyzji. Manuel Neuer obronił strzał Kevina Vollanda, a po chwili jeszcze dobitkę z bliska, lecz sędzia nakazał powtórzenie "jedenastki"! Wszystko dlatego, że gospodarze za szybko wbiegli w pole karne. Tym razem do piłki podszedł Wendell i bardzo pewnym strzałem dał gościom prowadzenie.



Okazji do wyrównania nie wykorzystał Arjen Robben, któremu nie wyszedł strzał z wolnego. Już po chwili było jednak 1-1. Corentin Tolisso próbował dograć piłkę przed bramkę do Lewandowskiego, ale zablokował ją Jonathan Tah. Gdy futbolówka wróciła do Francuza, zdecydował się na strzał i trafił do bramki tuż przy słupku.

Bayern wygrał walkę o środek pola i w 19. minucie objął prowadzenie. Joshua Kimmich posłał prostopadłe podanie w pole karne, Tah wyskoczył do piłki, ale odbił ją głową tak, że spadła wprost pod nogi Robbena. Holender kapitalnym strzałem z woleja wpakował futbolówkę w okienko.

Utrata dwóch goli w tak krótkim czasie zdeprymowała piłkarzy Bayeru. Cofnęli się w okolice swojego pola karnego i grali bardzo nerwowo, z czego wynikały kolejne zatrważające błędy w obronie.



W 30. minucie gości uratował Lukasz Hradecky, efektowną paradą broniąc strzał Thomasa Muellera.

W końcówce pierwszej połowy groźnie wyglądającej kontuzji stawu kolanowego doznał Tolisso. Próbując odebrać piłkę Vollandowi, tak nieszczęśliwie postawił nogę, że rywal przypadkowo uderzył go kolanem. Noga piłkarza Bayernu nienaturalnie się wygięła. Francuz bardzo cierpiał i nie było szans na to, żeby mógł grać dalej. Zmienił go James Rodriguez.

Jeśli fani Bayeru liczyli, że po przerwie zobaczą odmieniony zespół, to srogo się rozczarowali. Ich drużyna sprawiała wrażenie, że jest pogodzona z porażką i zależy jej tylko na tym, by nie stracić więcej goli. Nawet gdy pojawiała się okazja do skontrowania Bayernu, "Aptekarze" nie mieli koncepcji na rozegranie akcji. W pierwszych 20 minutach drugiej połowy Bawarczycy oddali siedem strzałów, a rywale ani jednego!



Świetną okazję na podwyższenie prowadzenia miał Lewandowski w 63. minucie po rajdzie i dośrodkowaniu Robbena. Holender idealnie odnalazł Polaka na czystej pozycji, ale "Lewy" popełnił błąd przyjmując piłkę i gdy w końcu ją opanował, obrońca zdążył zablokować strzał.



