Bayern Monachium chce Milana Szkriniara

Słabe występy i jeszcze gorsze wyniki sprawiły, że włodarze Bayernu Monachium coraz poważniej myślą nad przebudową zespołu. Do pierwszych transferów miałoby dojść już w styczniu. Jak twierdzi dziennik ”Tuttosport” pierwszym celem będzie przebudowa defensywy, a piłkarzem, który znalazł się na celowniku Bawarczyków jest Milan Szkriniar.

Po bardzo dobrym starcie sezonu Bayern Monachium złapał zadyszkę – w czterech ostatnich meczach podopieczni Niki Kovacza zanotowali dwa remisy i dwie porażki. Szczególnie dotkliwa była ostatnia przegrana z Borussią Moenchengladbach na Allianz Arena (0-3). Nie brakuje głosów, że w zespole powinno dojść do rewolucji kadrowej.

Jak twierdzi dziennik ”Tuttosport” do pierwszych zmian może dojść już zimą. Coraz więcej mówi się m.in. o odejściu Jerome’a Boateanga, którego nie udało się sprzedać latem. Jego następcą może zostać środkowy obrońca Interu Mediolan Milan Szkriniar.

Słowak znajduje się w bardzo dobrej dyspozycji, a w poprzednim sezonie potwierdził, że bezsprzecznie należy do najlepszych defensorów Serie A. Pytanie, czy Inter zgodzi się na odejście piłkarza w zimowym oknie transferowym. Dużo zależy od tego, jak ”Nerazzurri” spiszą się w Lidze Mistrzów – jeśli uda im się wywalczyć awans do fazy pucharowej, to na pewno nie pozbędą się Szkriniara.

Ponadto przeszkodą mogą okazać się pieniądze. Według nieoficjalnych informacji Inter nie zgodzi się na odejście Szkriniara za mniej niż 70-75 milionów euro. W Mediolanie doskonale zdają sobie sprawę, że 23-letni zawodnik już teraz jest świetnym piłkarzem, a będzie jeszcze lepszy. Dlatego nie zamierzają sprzedawać go za czapkę gruszek.

