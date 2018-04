Bayern Monachium chce obrońcę Ajaksu Amsterdam Matthijsa de Ligta

Wysłannicy Bayernu Monachium byli obecni na niedzielnym meczu PSV Eindhoven z Ajaksem Amsterdam. Zdaniem niemieckich mediów głównym celem ich obserwacji był obrońca gości Matthijs de Ligt.

Zdjęcie Matthijs de Ligt /Getty Images

Zaledwie 18-letni środkowy obrońca ma już na koncie pięć występów w reprezentacji Holandii i jest pewnym punktem zespołu z Amsterdamu. Kontrakt piłkarza z Ajaksem obowiązuje do czerwca 2021 roku, ale wątpliwe, by go wypełnił. De Ligt cieszy się coraz większym zainteresowaniem najbogatszych klubów w Europie i niewykluczone, że już latem zmieni pracodawcę.

Reklama

- Podejmę decyzję kierując się głową, a nie pieniędzmi. Niektórzy piłkarze są kuszeni wielką kasą, a później siedzą na ławce. Tak czy inaczej, porównując moje zarobki do tych, które otrzymują zwykli ludzie i tak zarabiam ogromne pieniądze – powiedział zawodnik.

Niewykluczone, że jego kolejnym przystankiem w karierze będzie Bayern Monachium. Wysłannicy klubu ze stolicy Bawarii byli obecni na niedzielnym meczu Ajaksu z PSV w Eindhoven. De Ligt zagrał przyzwoicie, ale jego zespół przegrał aż 0-3. Nie zmienia to faktu, że monachijczycy i tak są poważnie zainteresowani młodym piłkarzem.

Przeszkodą mogą okazać się pieniądze. Według niemieckich mediów Ajax chce otrzymać za defensora aż 50 milionów euro. Wątpliwe, by Bawarczycy wydali tak dużo za obrońcę. Jeśli jednak chcą pozyskać piłkarza na lata, to nie mają wyboru. Tym bardziej, że De Ligt znalazł się na celowniku Manchesteru City, który nie będzie się zastanawiał tylko wyłoży na stół odpowiednią kwotę.

W obecnym sezonie De Ligt rozegrał 36 spotkań, w których strzelił 3 gole i zanotował 2 asysty.

po