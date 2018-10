Bayern Monachium. David Alaba wkrótce do dyspozycji Kovacza

Szkoleniowiec Bayernu Monachium Niko Kovacz przechodzi trudny okres. Nie dość, że w czterech ostatnich meczach jego podopieczni nie zdołali odnieść zwycięstwa, to na dodatek kilku piłkarzy jest kontuzjowanych. Jak informuje dziennik ”Bild” w końcu przyszła dobra wiadomość dla Chorwata – uraz Davida Alaby nie jest tak poważmy i piłkarz powinien zagrać w kolejnym meczu ligowym z VfL Wolfsburg.

Kingsley Coman nie zagra do stycznia, Corentin Tolisso prawdopodobnie nie wystąpi już w tym sezonie, a Rafinha powinien wrócić do treningów w ciągu najbliższych dni. Na szczęście do dyspozycji szkoleniowca Niko Kovacza wkrótce będzie David Alaba. Austriak doznał kontuzji uda w przegranym spotkaniu ligowym z Borussią Moenchengladbach (0-3).

Jak informuje dziennik ”Bild” uraz nie jest tak poważny, jak pierwotnie przypuszczano i zawodnik będzie mógł zagrać w najbliższej kolejce ligowej z VfL Wolfsburg. To bardzo dobra wiadomość dla Kovacza, który od początku sezonu ma problemy z bocznymi obrońcami. Nie zmienia to faktu, że takiej sytuacji winny jest klub.

W ostatnich dniach letniego okna transferowego Bayern podjął decyzję o sprzedaży Juana Bernata i nie pozyskał jego następcy. W efekcie na bokach obrony musieli grać m.in. Joshua Kimmich i Leon Goretzka.

W zimowym oknie transferowym Bawarczycy prawdopodobnie naprawią swój błąd. Wśród piłkarzy mogących wzmocnić klub z Allianz Arena wymienia się m.in. Lukasa Klostermanna z RB Lipsk i Ricardo Rodrigueza z AC Milan.

