Bayern Monachium - FC Augsburg 1-1 w 5. kolejce. Błąd Neuera, Lewandowski nie grał

Bayern Monachium męczył się z Augsburgiem na Allianz Arena i tylko zremisował 1-1, tracąc pierwsze punkty w sezonie. Bawarczycy mimo to pozostali liderem Bundesligi. Robert Lewandowski cały mecz przesiedział na ławce rezerwowych.

Zgodnie z przedmeczowymi zapowiedziami w pierwszym składzie Bayernu zabrakło Roberta Lewandowskiego, któremu trener dał odpocząć. Zamiast niego od początku zagrał Sandro Wagner. Na boisku w składzie gospodarzy pojawili się również Leon Goretzka, Serge Gnabry i Renato Sanches, a więc zawodnicy, którzy przeważnie pełnią rolę rezerwowych.

Przewaga Bayernu w pierwszej połowie nie podległa dyskusji, choć Bawarczycy momentami grali bardzo wolno i mieli problem ze stwarzaniem sytuacji podbramkowych. Co więcej już na początku spotkania to goście mogli wyjść na prowadzenie, jednak Caiuby zamiast podawać do lepiej ustawionego kolegi zdecydował się na strzał z ostrego kąta, który bez żadnych kłopotów obronił Manuel Neuer.

Chwilę później Bayern mógł prowadzić 1-0, ale piłka odbiła się od słupka po płaskim uderzeniu Thomasa Muellera. Następnie znakomitą indywidualną akcję przeprowadził Sanches, jednak futbolówka po jego strzale z dystansu przeleciała obok bramki. Portugalski pomocnik był bardzo aktywny, należał do wyróżniających się zawodników i to również on miał jeszcze jedną sytuację, ale tym razem uderzył za mocno nad poprzeczką. Dwie szanse po dośrodkowaniu Kimmicha miał jeszcze Snadro Wagner, który trafiał wprost w bramkarza.

Bayern trafił do siatki na początku drugiej połowy. Była 48. minuta, gdy Gnabry popędził lewą stroną i popisał się przytomnym podaniem do Arjena Robbena, który huknął pod poprzeczkę z kilku metrów. Bramkarz nie miał w tej sytuacji nic do powiedzenia.

Bawarczycy przyspieszyli i zaczęli stwarzać kolejne okazje. Mocny strzał z dystansu wprowadzonego w drugiej odsłonie Davida Alaby obronił Andreas Luthe. Z kolei inny rezerwowy Franck Ribery zdołał zdobyć bramkę, ale sędzia słusznie jej nie uznał, bo na pozycji spalonej był podający piłkę Thomas Mueller.

W 86. minucie Augsburg niespodziewanie doprowadził do wyrównania. Fatalny błąd popełnił Manuel Neuer, który nie złapał piłki po dośrodkowaniu z rzutu rożnego, a Felix Goetze skierował ją do bramki klatką piersiową. Cały stadion Allianz Arena zamilkł.

Więcej goli już nie padło, mimo remisu Bayern zachował pierwsze miejsce w tabeli.



