Bayern Monachium. Franck Ribery pobił eksperta beIN Sports!

Sobota nie była udanym dniem dla piłkarzy Bayernu Monachium. Podopieczni Niko Kovacza przegrali na wyjeździe z Borussią Dortmund 2-3 i do klubu z Zagłębia Ruhry tracą już siedem punktów. Jak się okazało nie tylko Jerome Boateng nie potrafił utrzymać nerwów na wodzy. W drodze do autobusu Franck Ribery zaatakował byłego piłkarza, a obecnie eksperta stacji beIN Sports Patricka Guillou.

Wielu świadków twierdzi, że kilkadziesiąt minut po zakończeniu meczu Borussii Dortmund z Bayernem Monachium doszło do brutalnej sprzeczki między skrzydłowym Bawarczyków Franckiem Riberym i telewizyjnym ekspertem Patrickiem Guillou. Sytuacja miała miejsce, gdy zawodnicy wyszli z szatni i zmierzali do autobusu.

Guillou, były piłkarz występujący na pozycji obrońcy, a kiedyś również asystent tymczasowego trenera Bayernu Willy'ego Sagnola, poprosił Ribery'ego o komentarz dotyczący meczu. Nagle Ribery zaczął obrażać swojego rodaka. Podczas gdy Guillou trzymał ręce w kieszeniach marynarki zawodnik trzykrotnie go spoliczkował, a później odepchnął.

Ponoć Guillou w pomeczowym studiu powiedział, że Ribery w połowie zawinił przy dwóch golach dla rywali, co szybko dotarło do piłkarza. Sprzeczka dobiegła końca, gdy skrzydłowy został powstrzymany przez Rafinhę, a Guillou przez innego byłego zawodnika Bayernu Jean-Pierre Papina. Po wszystkim Ribery udał się do autobusu.

Według ostatnich doniesień Francuz poinformował klub o incydencie. Zarówno on, jaki i Guillou nie chcieli komentować sprawy dla dziennika "Bild". Więcej zdradził dyrektor sportowy Hasan Salihamidzić.

- Franck Ribery poinformował nas o sprzeczce z rodakiem Patrickiem Guillou, którego zna od wielu lat. W sobotę wieczorem uzgodniliśmy z Patrickiem, że wkrótce spotkamy się osobiście i przedyskutujemy całą sprawę, by czym prędzej o niej zapomnieć. Pan Guillou sam podkreślił, że to również w jego interesie - wyznał.

Ribery to nie jedyny zawodnik Bayernu, któremu puściły nerwy po porażce z Borussią. Wcześniej do szatni wparował wściekły Jerome Boateng - Niemiec najpierw cisnął czymś o ścianę, a później nie przebierając w słowach krytykował kolegów.

