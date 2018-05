Bayern Monachium. Franck Ribery przedłużył kontrakt do 2019 roku

Bayern Monachium poinformował, że Franck Ribery przedłużył kontrakt do 2019 roku.

- Jestem szczęśliwy, że będę mógł grać w tym wielkim klubie przez kolejny sezon. Monachium już dawno stało się domem dla mnie i mojej rodziny. jestem dumny, że będę mógł nosić koszulkę Bayernu w kolejnym sezonie - powiedział Ribery.

Francuz ma już 35 lat, ale w ostatnim czasie potwierdza swoimi występami, że wciąż może grać na światowym poziomie.



Do Bayernu trafił w 2007 roku i choć początkowo marzył o transferze do Realu Madryt, to pozostał i zdobył z Bayernem osiem tytułów mistrza Niemiec, wygrał Ligę Mistrzów, pięć Pucharów Niemiec, cztery krajowe Superpuchary, a także Superpuchar Europy i został klubowym mistrzem świata.

Francuski skrzydłowy rozegrał w barwach Bayernu 383 meczów. Strzelił w nich 117 goli i zaliczył 179 asyst.