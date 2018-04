Bayern Monachium. Jann-Fiete Arp coraz bliżej transferu z Hamburger SV

Konkurencja w ataku Bayernu Monachium jest ogromna, ale szefowie już muszą szukać kandydatów na następcę Roberta Lewandowskiego. Niemieckie media twierdzą, że tym wybrańcem został Jann-Fiete Arp, a jego transfer z Hamburger SV jest coraz bliższy.

Arp przeszedł szkolenie w akademii klubu z Hamburga i jest uznawany za jeden z największych talentów niemieckiej piłki. Grał w młodzieżówce do lat 16, a w reprezentacji do lat 17 strzelił 18 goli w 19 meczach.



We wrześniu minionego roku zadebiutował w Bundeslidze, zostając pierwszym piłkarzem w niemieckiej ekstraklasie urodzonym w 2000 roku. Już w drugim występie strzelił gola.

Rosły piłkarz (187 cm wzrostu) gra w ataku, ale może też występował na skrzydłach lub jako ofensywny pomocnik.

Interesują się nim największe kluby Starego Kontynentu, a Chelsea złożyła nawet konkretną ofertę, która została odrzucona.

Arp ma ważny kontrakt z Hamburger SV do 2019 roku i klubowi dotąd nie udało się go przedłużyć. Wiele wskazuje na to, że ekipa z Hamburga spadnie z Bundesligi, a Arp trafi do innego klubu.



Niemieckie media twierdzą, że do transferu przekonał go już Bayern Monachium, który będzie musiał wyłożyć ok. osiem milionów euro, aby przebić m.in. konkurencyjną ofertę Borussii Dortmund.



Zdaniem "Sport Bild", zgodnie z polityką monachijskiego klubu, młody napastnik zostanie wypożyczony do klubu, w którym będzie miał szansę na regularne występy.



