Bayern Monachium. Jupp Heynckes wykluczył transfer Lewandowskiego

Trener Bayernu Jupp Heynckes stanowczo wykluczył transfer Roberta Lewandowskiego do Realu Madryt. Szkoleniowiec został zapytany o przyszłość Polaka na Allianz Arena przed wtorkowym ćwierćfinałem Ligi Mistrzów, w którym monachijczycy zagrają na wyjeździe z Sevillą.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Lewandowski z hat-trickiem. Bayern - Borussia 6-0. Wideo © 2018 Associated Press

Jednoznaczne stanowisko w tej sprawie najpierw przedstawił prezes Bayernu Karl-Heinz Rummenigge. Do tego stopnia zanegował przejście Lewandowskiego do Realu Madryt, że chciał iść o zakład z każdym, kto jest innego zdania.

Reklama

Niektórzy wzięli tę wypowiedź za pewnik, ale wielu od razu skonstatowało, że to jeden z elementów przemyślanej strategii wytrawnego negocjatora, poprzez wysłanie sygnału do Madrytu z zapowiedzią twardych negocjacji. W Monachium mają świadomość, że gwiazdy pokroju "Lewego" nie uda się zastąpić z marszu, a nie zapewnią tego choćby ogromne pieniądze z transferu, szacowane nawet na 150 milionów euro.

Z kolei w Bayernie nie wierzą, że ich szef zabawił się w kurtuazję i dopuszczał myśl o sprzedaży Polaka, którego kontrakt z "Bawarczykami" obowiązuje do 2021 roku.

- Mogę powiedzieć, że nie ma szans, by Robert Lewandowski w przyszłym sezonie trafił do Realu Madryt. Karl-Heinz Rummenigge przecież powiedział już to wyraźnie, a ja dobrze znam jego oraz Uliego Hoenessa (menedżera klubu - przyp. art) - stwierdził trener Bayernu na przedmeczowej konferencji prasowej.

W ten sposób rutynowany szkoleniowiec, który przed dwudziestoma laty zdobył z "Królewskimi" Ligę Mistrzów, potwierdził stanowisko swojego pracodawcy sprzed kilku dni.

Innego zdania są hiszpańskie media. Te twierdzą, że "Lewy" już porozumiał się z Realem i ustalił warunki indywidualnego kontraktu. Ponadto miał poprosić władze Bayernu o podjęcie rozmów z szefami Realu.

AG