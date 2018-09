​Bayern Monachium. Lukas Klostermann na celowniku mistrza Niemiec

Młody niemiecki obrońca RB Lipsk - Lukas Klostermann znalazł się na liście transferowych życzeń Bayernu Monachium.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Bundesliga. Gol "Lewego" i najciekawsze mecze 4. kolejki. Wideo © 2018 Associated Press

Bundesliga - zobacz wyniki, strzelców, składy, terminarz i tabelę

Reklama

Po odejściu Juana Bernata do Paris Saint-Germain w Bayernie zostało tylko trzech bocznych obrońców. Niedawna kontuzja Rafinhii miała przekonać szefów klubu co do konieczności uzupełnienia składu.

Zdaniem "Sport Mediaset" na celownik Bayernu trafił 22-letni Klostermann. Jego atutem jest uniwersalność, bo może grać także w środku obrony.



Jak przekonuje bild.de, Bayernowi nie będzie łatwo przeprowadzić transfer, bo RB Lipsk jest na tyle bogatym klubem, że oferta Bayernu musiałaby być bardzo wysoka, aby zainteresowała szefów "Byków". Tym bardziej, że Klostermann jest jednym z najbardziej perspektywicznych obrońców w niemieckim futbolu.



Wprawdzie rozegrał dotąd jedynie 29 meczów w Bundeslidze, ale to dlatego, że cały sezon 2016/2017 stracił w wyniku zerwania więzadeł krzyżowych w kolanie.

Piłkarz, który przeszedł szkolenie w akademii VfL Bochum, regularnie występował w młodzieżowych reprezentacjach Niemiec, a w 2016 roku został wicemistrzem olimpijskim.

Jego kontrakt z "Bykami" wygasnąć ma w 2021 roku.

MZ