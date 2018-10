Bayern Monachium. Ostre słowa na konferencji władz klubu

Ci, którzy spodziewali się zwolnienia dziś Nika Kovacza, muszą być mocno rozczarowani. Na specjalnie zwołanej konferencji prasowej władze Bayernu Monachium udzieliły wsparcia trenerowi i piłkarzom, a na niemieckich dziennikarzy przypuściły potężny szturm.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Klęska Bayernu, zwycięstwo Borussii Dortmund. Zobacz skróty. Wideo © 2018 Associated Press

O godzinie 11 na konferencji przed meczem z VfL Wolfsburg stawił się Kovacz. Wtedy było już wiadomo, że nie ma mowy o jego zwolnieniu.

Reklama

O 12 przed dziennikarzami zasiedli szefowie klubu: Uli Hoeness, Karl-Heinz Rumenigge i dyrektor sportowy Hasan Salihamidżić. Konferencje Bayernu w tak mocnym składzie nie zdarzają się często.

Bawarski klub w ostatnich tygodniach spisywał się kiepsko, podobnie jak reprezentacja Niemiec, w dużej mierze złożona z graczy Bayernu. W Niemczech przelała się fala krytyki piłkarzy, której nie wytrzymali szefowie mistrza Niemiec i sami przeszli do kontrataku.

- To, co przeczytaliśmy w prasie, po porażce Niemiec z Holandią było atakiem na poszczególnych piłkarzy, zwłaszcza na graczy Bayernu. Godność ludzka jest nienaruszalna. Nie będziemy już tego tolerować - grzmiał na konferencji Rummenigge.

- Nie ma podstaw, by tak traktować drużynę - podkreślił. - W głównej mierze dzięki graczom Bayernu Niemcy wygrali mundial w 2014 roku - przypomniał szef klubu.

- Trzy tygodnie temu wszystko było dobrze, a po czterech meczach bez zwycięstwa świat się zawalił? - pytał Rummenigge. Hoeness w pewnym momencie uderzył pięścią w stół.



Władze Bayernu stanęły w obronie poszczególnych zawodników, zwłaszcza ostro krytykowanego ostatnio Manuela Neuera.

- To szaleństwo. Po kontuzji nie jest na swoim najwyższym poziomie, ale potrzeba sprawiedliwej krytyki - zaznaczył Rummenigge. - To, co przeczytałem na temat Neuera, Hummelsa, Boatenga... Piłkarscy eksperci zapomnieli już o godności i przyzwoitości - mówił.

Rummenigge szczególnie skrytykował dziennik "Bild" i poinformował, że Bayern wystosował specjalne pismo do wydawcy tego tytułu, odnoście ostatnich publikacji na temat Bayernu i jego piłkarzy.

Bundesliga: wyniki, tabela, strzelcy, terminarz

Zdjęcie Uli Hoeness (z prawej) i Karl-Heinz Rummenigge / AFP

WS