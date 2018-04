Bayern Monachium. Pozytywny komunikat na temat Neuera

Czy reprezentacja Niemiec będzie miała pociechę z Manuela Neuera na mistrzostwach świata w Rosji? Według trenera Bayernu Monachium Juppa Heynckesa 32-letni bramkarz mistrzów Niemiec jest już w stu procentach zdrowy.

Zdjęcie Manuel Neuer /twitter

Biorąc pod uwagę wszystkie rozgrywki, w tym sezonie Manuel Neuer rozegrał zaledwie cztery spotkania. Jego licznik występów zatrzymał się 16 września 2017 roku na meczu z Mainz. Kiedy Neuer przywdział barwy Bayernu po raz ostatni, zespół prowadził jeszcze Carlo Ancelotti.

W połowie września na pierwszym treningu po meczu z Mainz bramkarz reprezentacji Niemiec doznał złamania kości w lewej stopie, które wyłączyło go z gry na długie miesiące. - W 2008 roku w barwach Schalke doznałem tej samej kontuzji, po której została mi w stopie metalowa płytka - wyznał Neuer.

Do bramki Bayernu wskoczył Sven Ulreich wspomagany przez weterana Toma Starke'a, tymczasem Manuel Neuer zaczął walkę z czasem, by zdążyć na mundial w Rosji. Wiele wskazuje na to, że 32-latek da radę.

- Sytuacja Manuela Neuera jest bardzo pozytywna. Jego kontuzja jest już w 100% zaleczona - poinformował na wtorkowej konferencji prasowej przed meczem z Sevillą w ćwierćfinale Ligi Mistrzów Jupp Heynckes. - Teraz będziemy sukcesywnie zwiększali jego obciążenia. Jestem przekonany, że dojdzie do tego jeszcze w tym sezonie - podkreślił trener Bayernu.

Ostatnia kolejka Bundesligi zaplanowana jest na 12 maja, finał Ligi Mistrzów zostanie rozegrany dwa tygodnie później, natomiast mistrzostwa świata w Rosji startują 14 czerwca.