Bayern Monachium. Renato Sanches - mistrz Niemiec nie ma drugiego takiego piłkarza

We wtorkowym meczu z Augsburgiem był wszędzie – walczył o piłkę, przepychał się i przeprowadził kilka indywidualnych akcji, po których ręce same składały się do oklasków. Mowa o Renato Sanchesie, któremu do ukoronowania bardzo dobrego występu zabrakło jedynie gola. Pochwał pod adresem kolegi z zespołu nie szczędził również Mats Hummels.

Renato Sanches we wtorek rozegrał jedno z najlepszych spotkań odkąd został pozyskany przez Bayern Monachium. Zawodnik biegał za dwóch i siał popłoch w defensywie rywali. Były piłkarz Benfiki mógł strzelić przynajmniej dwa gole, ale zabrakło mu skuteczności. Jednak nie ulega wątpliwości, że Portugalczyk wkrótce może na stałe wskoczyć do podstawowego składu, jeśli dalej będzie imponował formą. Również Mats Hummels dostrzegł, że środkowy pomocnik jest kimś wyjątkowym.

- Zapewnił sobie szansę na grę, bo niesamowicie ciężko pracował od początku sezonu. Oczywiście, musi strzelać gole w takich sytuacjach, jakie miał w spotkaniu z Augsburgiem, ale taki jest futbol. To niesamowicie silny zawodnik – powiedział.

- To piłkarz, który potrafi zgubić każdego rywala, kiedy się rozpędzi. Nie mamy takiego zawodnika w zespole. Jego potencjał fizyczny jest niesamowity – podkreślił Hummels.

Sam zawodnik również zabrał głos po spotkaniu. Piłkarz zdaje sobie sprawę, że stać go na więcej.

- Myślę, że za mną przyzwoity mecz. Czułem się bardzo dobrze. Zmarnowałem kilka okazji i mam nadzieję, że następnym razem spiszę się lepiej. Czuję się potrzebny tej drużynie. Jestem jeszcze młodym piłkarzem i muszę się dużo nauczyć. Jeśli jednak będę ciężko pracował, to dostanę więcej czasu na boisku – stwierdzi Sanches.

Kolejną okazję, by się wykazać Portugalczyk będzie miał w najbliższy piątek, kiedy Bayern zmierzy się w Bundeslidze z Herthą Berlin.

