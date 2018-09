Bayern Monachium. Robert Lewandowski zagra z Herthą od początku

Szkoleniowiec Bayernu Monachium Niko Kovacz poinformował, że Robert Lewandowski powróci do wyjściowego składu Bawarczyków w piątkowym meczu przeciwko Herthcie Berlin. Chorwat bronił jednocześnie rotacji w składzie, których dokonał w poprzednim ligowym spotkaniu mistrzów Niemiec.

W pierwszych czterech kolejkach Bundesligi polski napastnik trzykrotnie pokonał bramkarzy rywali. Wtorkowy mecz z Augsburgiem obejrzał jednak z ławki rezerwowych, a bez niego Bayern zaledwie zremisował na Allianz Arena 1-1.

Na konferencji prasowej przed piątkowym spotkaniem przeciwko Herthcie Berlin szkoleniowiec Bayernu Niko Kovacz odniósł się do stosowanych przez siebie rotacji w składzie.

- Rotacja pomiędzy Lewandowskim i Sandro Wagnerem była już wcześniej uzgodniona. W piątek skład ponownie będzie wyglądał inaczej - stwierdził trener mistrzów Niemiec.

- Nie chcę rozmawiać o samopoczuciu piłkarzy w związku z rotacjami. Moim zadaniem jest utrzymanie ich w najwyższej formie i zadbanie o to, by byli gotowi do gry w czekających nas kolejnych spotkaniach. W nadchodzących meczach przeciwko Herthcie, Ajaksowi Amsterdam i Borussii Moenchengladbach też będę rotował składem - dodał Chorwat.

Niko Kovacz poinformował jednocześnie, że nie zamierza dokonywać zmian w bramce Bayernu, chociaż we wtorek Manuel Neuer popełnił błąd przy strzelonym w 86. minucie golu przez Feliksa Goetzego, który dał gościom z Augsburga sensacyjny remis 1-1.

W składzie Bayernu w piątkowym meczu w Berlinie zabraknie Leona Goretzki, którego z gry wyłączyła kontuzja kostki.

