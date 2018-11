Bayern Monachium - SC Freiburg na żywo. Gra Robert Lewandowski

Bayern Monachium podejmuje SC Freiburg w meczu 10. kolejki Bundesligi. W ataku mistrzów Niemiec gra Robert Lewandowski. Śledź przebieg meczu z eurosport.interia.pl!

Jedenasty po dziewięciu kolejkach SC Freiburg jest jednym z ulubionych rywali polskiego napastnika (również w czasach, gdy "Lewy" grał jeszcze w BVB). W 12 meczach przeciwko tej drużynie strzelił 13 goli.



Piłkarze Bayernu szybko zepchnęli rywali do głębokiej defensywy. Pierwszą groźną okazję miał Robert Lewandowski w 10. minucie po rajdzie Davida Alaby, ale nie sięgnął piłki po dośrodkowaniu na piąty metr. W 14. minucie na strzał z 20 metrów zdecydował się James Rodriguez, ale Manuel Gulde zdążył zablokować piłkę i skończyło się tylko na rzucie rożnym.

Piłkarze Freiburga rzadko wychodzili z piłką ze swojej połowy, a jeśli już kontrowali, to maksymalnie dwoma - trzema zawodnikami. Bawarczycy nie mogli przebić się przez potrójny mur, a gdy nawet udało im się przechwycić piłkę i błyskawicznie przejść z obrony do ataku, to i tak mieli przed sobą przynajmniej sześciu przeciwników.



Faworytom udało się oszukać obronę gości dopiero w 26. minucie - na bramkę pędził "Lewy", ale za długo zastanawiał się, którą nogą strzelać, w efekcie nie uderzył tak, jak chciał i Alexander Schwolow odbił piłkę stopą, ratując zespół w sytuacji 1 na 1.

Atakom Bayernu brakowało przyspieszenia. Akcje przeprowadzane w jednostajnym tempie były zbyt przewidywalne dla rywali. Brakowało nieszablonowych zagrań, które pozwoliłyby wypracować sytuację strzelecką. Miał ją dopiero w 34. minucie Arjen Robben, groźnie strzelił, ale bramkarz spisał się znakomicie.



Już do końca pierwszej części Bawarczykom nie udało się wypracować groźnej sytuacji i gdy schodzili do szatni na przerwę, kibice pożegnali ich gwizdami.

Krótko po zmianie stron Alaba świetnie dograł piłkę z lewego skrzydła i James stanął przed szansą, ale nie trafił czysto w piłkę i Schwolow miał ułatwione zadanie.

Po kilku minutach drugiej części goście odważniej zaatakowali i po "główce" Tima Kleindiensta piłka wpadła do bramki Bayernu, ale sędzia asystent dostrzegł, że strzelec był na spalonym, gdy piłkę podawał mu Christian Guenter.

W 58. minucie futbolówka po zagraniu "Lewego" w polu karnym odbiła się od ręki Manuela Gulde, sędzia pobiegł sprawdzić sytuację na monitorze i uznał, że nie ma podstaw do podyktowania "jedenastki".



Bayern Monachium - SC Freiburg 0-0 - trwa II połowa



Zdjęcie Robert Lewandowski / AFP