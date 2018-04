Bayern Monachium. "Sport Bild": Niko Kovacz nowym trenerem

O tej kandydaturze mówi się od kilku tygodni. "Sport Bild" w czwartek wieczorem podał, że nowym szkoleniowcem Bayernu Monachium od przyszłego sezonu będzie Niko Kovacz. Chorwat w tym momencie prowadzi Eintracht Frankfurt. Jego wykupienie będzie kosztowało nieco ponad dwa miliony euro. 46-latek ma zastąpić Juppa Heynckesa, który po raz drugi przejdzie na trenerską emeryturę.

W Bayernie poszukiwania nowego szkoleniowca trwają od dawna. Jesienią zeszłego roku Heynckes zdecydował się jeszcze raz pomóc zespołowi, z którym w 2013 roku wywalczył potrójną koronę. Od tamtego momentu nie pracował.

Pod jego wodzą monachijczycy zaczęli grać zdecydowanie lepiej niż za kadencji Carlo Ancelottiego. Sam prawie 73-letni już Heynckes wyklucza pozostanie w drużynie na jeszcze jeden sezon, ale pojawiają się głosy, że szefowie klubu chcieliby takiego rozwiązania.

W każdym razie, gdyby tak się nie stało, to wiadomo, że potrzebują zabezpieczenia. Kilka dni temu Kovacz stwierdził, że nie ma podstaw, aby wątpić w to, że pozostanie w Eintrachcie na przyszły sezon.

- Nie wiadomo jednak, co się stanie jutro. To jest piłka nożna i często dochodzi do nieprzewidywalnych rzeczy - powiedział były piłkarz Bayernu.

W ekipie ze stolicy Bawarii Niko Kovacz występował w latach 2001-2003. Wtedy w zespole grał także jego brat Robert. Obecnie zawodnikiem drużyny z Allianz Arena jest Robert Lewandowski.

- Bardzo cenię Kovacza, bo robi fantastyczną robotę w Eintrachcie. Ważne jest to, że ma doświadczenie międzynarodowe, bo był trenerem reprezentacji Chorwacji. To duży atut w kontekście pracy z gwiazdami. Nikt mu nie zarzuci, że brakuje mu praktyki - powiedział ekspert Eurosportu Radosław Gilewicz.

Chorwacki szkoleniowiec ma umowę z klubem z Frankfurtu do końca sezonu 2018/2019. Kicker podał, że wykupienie jego kontraktu przez Bayern będzie kosztowało 2,2 miliona euro. Nikomu nie trzeba mówić, że ta kwota dla potentata z Monachium jest niewielka.

Prowadzona obecnie przez Kovacza bardzo dobrze spisuje się w tym sezonie. Eintracht zajmuje piąte miejsce z dorobkiem 46 punktów w 29 kolejkach.