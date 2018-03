Bayern Monachium. Tylko Hoeness jeszcze nieprzekonany do Tuchela

Niemiecki dziennik "Bild" pisze, że w kwestii kolejnego trenera Bayernu Monachium pewne jest to, że: poszukiwania za kulisami trwają, szkoleniowiec musi mówić po niemiecku, Karl-Heinz Rummenigge jest zwolennikiem zatrudnienia Thomasa Tuchela, ale prezydent Uli Heoness nie jest do tego nazwiska (jeszcze) przekonany.

Pewne jest również to, że Jupp Heynckes nie przedłuży umowy i swoją krótką, acz imponującą i już trzecią misję w klubie, zakończy po tym sezonie. Karl-Heinz Rummenigge, dyrektor wykonawczy i prezydent Uli Hoeness zgadzają się w jednym: trener musi mówić po niemiecku.

Ten warunek wynika z doświadczeń we współpracy z Włochem Carlo Ancelottim, który został zwolniony jesienią ubiegłego roku po zawstydzającej porażce z Paris Saint-Germain na Parc des Princes. Oznacza to - pisze "Bild" - że wzrosły szanse Thomasa Tuchela, byłego szkoleniowca Mainz czy Borussii Dortmund, uznawanego w Niemczech za jeden z większych trenerskich talentów.

Niemiecka gazeta dodaje, że dyrektor sportowy Bayernu Hasan Salihamidzić dzwonił do swojego odpowiednika w Dortmundzie Michaela Zorca i wypytywał o Tuchela. Salihamidzić nie dowiedział się jednak niczego nowego. Usłyszał, że Tuchel to znakomity fachowiec, który miał problemy w kontaktach z szefostwem BVB.

Heynckes, który w poszukiwaniu szkoleniowca pełni doradczą rolę, niejako namaścił na swojego następcę Tuchela. - Myślę, że on ma umiejętności do poprowadzenia Bayernu - stwierdził jakiś czas temu w rozmowie z "Bildem". Kandydaturę tę forsuje podobno Rummenigge, ale Hoeness nie jest do niej do końca przekonany. On chciałby dalej widzieć na ławce trenerskiej Heynckesa, co się jednak nie zdarzy.

Tuchel pozostaje bezrobotny od końca maja 2017, kiedy rozstał się w nie najlepszej atmosferze z Borussią Dortmund.

