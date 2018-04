Bayern Monachium. Zadebiutował, strzelił dla "Bawarczyków", a teraz chce odejść

Niklas Dorsch w weekend zadebiutował w pierwszej drużynie Bayernu Monachium w meczu z Eintrachtem Frankfurt. 20-letni pomocnik strzelił gola, a teraz zapowiada, że po sezonie może odejść, by grać więcej. Tego trener mistrza Niemiec nie może mu obiecać.

Jupp Heynckes w sobotnim spotkaniu Bundesligi z Eintrachtem dał szansę trzem debiutantom. Jednym z nich był wychowanek akademii Niklas Dorsch. 20-letni pomocnik za zaufanie odwdzięczył się strzelonym golem. Młodziana mógł obserwować trener gości Niko Kovac, który w nowym sezonie poprowadzi Bayern Monachium.

Gospodarze gładko wybrali 4-1 i poprawili sobie nastroje przed rewanżem półfinałowym Ligi Mistrzów z Realem. - Oczywiście chcę wykonać kolejny krok w karierze. Nie wiem jeszcze, czy będzie to tutaj, ale nie ma to znaczenia - przyznał Dorsch. Jak donoszą media, pomocnik nie przedłużył kontraktu z klubem z Allianz Areny, a obecna umowa wygasa po obecnym sezonie.

W podobnej sytuacji znajduje się Lars Lukas Mai, które też zadebiutował z Eintrachtem. Jednak 18-letni obrońca związał się pierwszym profesjonalnym kontraktem w piątek. - Nie jestem Lukaem, nie wiem, co on zrobił. To będzie moja decyzja, a jedno wiem, że chcę grać więcej - zapowiedział Dorsch.

Nad drugim w tabeli Schalke 04 Gelsenkirchem piłkarze Heynckesa mają aż 24 punkty przewagi.