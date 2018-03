Bayern. Nowe umowy dla Robbena i Ribery'ego?

Prezes rady nadzorczej Bayernu Monachium Karl-Heinz Rummenigge ujawnił, że klub z Allianz Arena planuje w najbliższym czasie rozpocząć rozmowy kontraktowe z Arjenem Robbenem i Franckiem Riberym. Obecne umowy Holendra i Francuza wygasają po zakończeniu bieżącego sezonu.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Bayern Monachium - Hamburger SV 6-0. Hat-trick Roberta Lewandowskiego. Wideo © 2018 Associated Press

Chociaż obaj ci znakomici skrzydłowi mają już po 34 lata, to w ostatnich miesiącach prezentują znakomitą formę. Tak było również w sobotnim meczu Bundesligi przeciwko Hamburger SV. Bayern wygrał aż 6-0, a Ribery z Robbenem łącznie trzykrotnie pokonali golkipera rywali Christiana Mathenię. Pozostałe trzy strzelił Robert Lewandowski.

Reklama

W rozmowie z dziennikarzami Rummenigge ujawnił, że klub chciałby podpisać nowe umowy z Francuzem i Holendrem.

- Rozmawialiśmy z oboma piłkarzami i ustaliliśmy, że rozmowy kontraktowe przeprowadzimy w kwietniu - stwierdził Rummenigge.

- To prawda, że Franck zagrał znakomicie w sobotę, Arjen zresztą również. Obaj strzelili przecież wspaniałe gole. Zaakceptowali jednak, że rozmowy odbędą się w kwietniu i obecna sytuacja nie jest dla nich problemem. My staramy się zbudować jak najsilniejszy skład na przyszły sezon i zrobimy wszystko, by tak się stało. Wiemy, że obaj chcą zostać w Bayernie i przy takiej formie, jaką zaprezentowali w sobotę, na pewno będziemy z nimi o tym rozmawiać - dodał prezes rady nadzorczej Bayernu.

Na osiem kolejek przed końcem obecnego sezonu Bundesligi Bawarczycy mają aż 20 punktów przewagi nad Schalke 04 Gelsenkirchen. Są również bardzo bliscy awansu do ćwierćfinału Ligi Mistrzów, gdyż w pierwszym meczu 1/8 finału tych rozgrywek aż 5-0 rozbili na Allianz Arena Besiktas Stambuł.

Zobacz wyniki, terminarz i tabelę Bundesligi

Wojciech Malinowski